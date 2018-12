Waarde van NBA-kaartje gaat door het dak door afbeelding ‘moordbroers’

Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met een NBA-verzamelkaartje van basketbalster Mark Jackson uit het seizoen 1990-1991. Dat werd ook bijna dertig jaar zo gedacht, tot een opmerkzame gebruiker van het het sociale medium Reddit recent opmerkte wie de twee kerels in de achtergrond waren. Sinds de ontdekking gaat de waarde van de bewuste kaartjes door het dak op koopjeswebsite eBay.

Mark Jackson maakte een mooie carrière in de NBA. Tussen 1987 en 1994 speelde hij voor zeven teams, waaronder de New York Knicks en de Houston Rockets. De voormalige point guard bekleedt de vierde plaats op de lijst met spelers die het hoogst aantal assists gaven in de geschiedenis van de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. Maar Jacksons imposante carrière is niet de reden waarom een NBA-verzamelkaartje uit het seizoen 1990-1991 met zijn afbeelding erop de voorbije dagen zo gewild was op eBay.

De reden daarvoor is de aanwezigheid van twee jonge kerels op de foto. Een Reddit-gebruiker merkte recent op dat twee schijnbaar onschuldige fans helemaal niet zo onschuldig waren op dat moment. Het betreft de broers Lyle en Erik Menendez die net naast het veld in de New Yorkse basketbaltempel Madison Square Garden van de match zaten te ‘genieten’. In de Verenigde Staten zijn Lyle en Erik beter bekend als de moordbroers.

In 1989 vermoordden Lyle en Erik hun steenrijke ouders in hun villa in Beverly Hills met een jachtgeweer. Aanvankelijk werden ze niet als verdachten gezien, maar toen ze in de maanden na de moorden het familiefortuin er samen doorheen joegen, werden toch vragen geplaatst achter hun namen. De broers, op dat moment 21 en 18 jaar oud, kochten onder meer peperdure kaartjes voor Madison Square Garden. In maart 1990 werden ze toch opgepakt nadat Erik de moorden bekend had tegenover zijn psychiater.

Levenslang

In 1994 werden ze uiteindelijk schuldig bevonden en verdwenen ze levenslang achter de tralies, zonder enige kans op vervroegde vrijlating. Hun verzoek om samen te worden opgesloten, vond geen gehoor. Het risico op een gezamenlijke ontsnapping werd te groot geacht. ,,Ongekend wreed en harteloos”, vond hun advocaat. Het verweer dat de broers jarenlang door José en Kitty Menendez geestelijk en seksueel werden misbruikt, was niet genoeg. De aanklagers vonden geen bewijs voor enig misbruik en stelden dat het de broers puur om de miljoenenerfenis van hun ouders te doen was geweest.

Volledig scherm Erik (links) en Lyle Menendez. © ap

Herenigd

Na de ontdekking, ging de waarde van het kaartje op online verkoopsites door het dak. Waar het ervoor amper voor tien cent werd verkocht, hadden sommigen er recent zelfs bijna 80 euro voor over. Op één dag werden er 187 exemplaren van de bewuste kaartjes van Jackson verkocht. De broers zelf werden dus apart opgesloten en ze zagen elkaar 24 jaar lang niet meer terug, tot begin dit jaar. Bijna dertig jaar na de moorden werd de inmiddels 48-jarige Erik Menendez overgebracht van de gevangenis in Mule Creek, in Noord-Californië, naar de R.J. Donovan-gevangenis in San Diego waar zijn broer verbleef. Aanvankelijk zaten Lyle en Erik nog in aparte onderkomens en konden ze elkaar niet zien. De angst dat ze een gevaar vormen en zullen proberen te ontsnappen, was na ruim 24 jaar opsluiting echter voldoende afgenomen. Erik werd daarom in april naar hetzelfde gebouw als Lyle verhuisd. ,,Ze kunnen net als andere gevangenen contact met elkaar hebben’’, zei gevangeniswoordvoerster Terry Thornton tegen ABC News.

Volgens Thornton zochten de broers elkaar daadwerkelijk op, maar hoe ze reageerden toen ze elkaar na zoveel jaar terugzagen, is niet bekend.

Volledig scherm Mugshot van Lyle Menendez. © ABC News