Waarnemers voorzien nieuw offensief in Oekraïne na aanstelling nieuwe opperbevelhebber Rusland

Thailand voert coronamaat­re­gel in voor alle vliegreizi­gers

Wie vanaf morgen naar Thailand vliegt, moet kunnen aantonen voldoende gevaccineerd te zijn. De verplichting wordt mede ingegeven door het feit dat de grens tussen Thailand en China door de Volksrepubliek dit weekend weer is heropend. De verwachting is dat veel Chinese toeristen naar het land zullen komen. Luchtvaartmaatschappijen die naar Thailand vliegen moeten voor het vertrek van passagiers nagaan of alles in orde is.

8 januari