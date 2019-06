Waarom het goed is dat Meghan Markle niet bij Brits staatsbezoek Trump is

Londen gaat plat als Trump komt, dreigden tegenstanders aan de vooravond van het bezoek. Tal van militanten hebben zich verenigd voor de luidruchtigste ontvangst ooit van een Amerikaanse president: Trumphaters, vrouwenbewegingen, klimaatverdedigers, linkse groepen, anarchisten, enzovoort. Allemaal staan ze op scherp vanwege gedragingen, uitspraken of tweets van de president. De Engelse politie heeft 20.000 man gemobiliseerd om aan zijn veiligheid bij te dragen tijdens de twintig evenementen die op de agenda van Trump staan.



Schattingen over het aantal demonstranten dat op de been gaat komen lopen uiteen van een paar honderdduizend tot een miljoen en zelfs meer. Dat alles in goed banen leiden kost de Britse belastingbetaler omgerekend ruim 20 miljoen euro. Het grootste protest heeft dinsdag plaats op Trafalgar Square, hartje Londen. De organisatoren verwachten alleen daar al een kwart miljoen mensen op het moment dat Trump vlakbij luncht met de demissionaire premier May.



Twee organisaties met de veelzeggende namen ‘Stand Up to Trump’ (Sta Op tegen Trump) en ‘Stop Trump’ beloven ‘een carnaval van verzet’. ,,We willen duidelijk maken aan de Britse regering dat het niet oké is Trumps beleid normaal te vinden”, aldus een woordvoerder van Stop Trump. De demonstranten hebben helemaal uit China(!) ook een vijf meter hoge, pratende Trump-robot laten overvaren. De beeltenis van de president zit op een gouden wc en laat winden terwijl hij beroemde Trump-quotes debiteert als ‘Ik ben een stabiel genie’. Of de populaire Baby Trump-ballon zal vliegen, zoals bij Trumps laatste bezoek aan Londen, is nog onzeker.



De burgemeester van Londen, Sadiq Kahn, gaat in ieder geval toneelspelen als hij de Amerikaanse president hartelijk welkom heet in zijn stad. Kahn liet eerder optekenen dat het goed was Trump te ontvangen, maar dat wat hem betreft de rode loper niet hoefde te worden uitgerold voor deze president. Trump en Kahn hebben in het verleden al enige keren geruzied op Twitter.

Volledig scherm De populaire 'Donald Trump Baby Blimp' ballon in 2018. Gaat hij weer vliegen? © EPA

Bemoeien

En Trump zou Trump niet zijn als hij zich – tegen de ongeschreven regels voor een bezoekend staatshoofd – niet zou bemoeien met binnenlandse Britse aangelegenheden. Tegen The Sun zei Trump dat wat hem betreft de populist en uitgesproken EU-hater, Boris Johnson, de beste opvolger van Theresa May zou zijn. Conservatieve rivalen van Johnson zijn daarover allesbehalve blij.



Hoewel de Britse regering er, volgens de tabloids, alles aan zou hebben gedaan om een ontmoeting van Trump met brexit-kampioen Nigel Farage te voorkomen, zou Trump toch tijd voor hem willen vrijmaken. Farage en Trump zijn bewonderaars van elkaar. Farages Brexit Partij bracht de Conservatieven (van May en Johnson) ongekende verliezen toe bij de recente Europese verkiezingen.

Royals

Donald Trump zal de politieke herrie allemaal weinig boeien, want hij heeft vier ontmoetingen met royals en volgens Trumpologen is dat wat voor hem telt. De kanonnen van de Tower of Londen zullen bovendien saluutschoten voor hem afvuren. Alle royals zijn op meerdere recepties van de partij, behalve Meghan. Dat is maar beter, want de vrouw van prins Harry noemde Trump in 2016 vrouwonvriendelijk en polariserend.



Ook zei de Amerikaanse dat ze de Verenigde Staten de rug toe zou keren als Trump president zou worden. ,,Heel veel mensen verhuizen naar hier”, reageerde Trump daarop in het interview met The Sun. Hoewel Meghan in het verleden liet weten geen fan van hem te zijn, is Trump blij met een Amerikaanse binnen de Britse koninklijke familie. ,,Het is mooi en ik weet zeker dat ze het heel goed gaat doen.”



Een ontmoeting met Meghan zit er tijdens het staatsbezoek niet in, zij heeft nog zwangerschapsverlof na de geboorte van zoontje Archie op 6 mei. De president had geen idee dat hij de hertogin niet zou ontmoeten. ,,Dat wist ik niet. Ik hoop dat alles goed met haar gaat.” Trump staat wel een ontmoeting met de zeer ‘groene’ prins Charles te wachten en dat belooft een pittige discussie over klimaatverandering op te leveren.

Volledig scherm De royals staan klaar Donald Trump te ontvangen, behalve Meghan (links). © EPA

Familie