Waarom het straffen van Turkije zo ingewikkeld ligt

Franse justitie eist vier jaar cel tegen ex-president Sarkozy, helft voorwaarde­lijk

8 december De Franse ex-president Nicolas Sarkozy draait de cel in als het aan het Openbaar Ministerie in Parijs ligt. De 65-jarige politicus staat in een reeks rechtszaken terecht voor onder meer corruptie. Justitie eiste vandaag 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.