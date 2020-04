Waarom iedereen in Amerika van deze immunoloog houdt, behalve Trump

Ronddolen­de coronaspo­ken jagen bewoners Indone­sisch dorpje geschrok­ken hun huizen in

12:53 Voor de bewoners van het Indonesische dorp Kepuh, op het eiland Java, blijkt het lastig om gehoor te geven aan de oproep om thuis te blijven. Zelfs de kans om het besmettelijke coronavirus op te lopen, jaagt mensen niet hun woningen in. ,,Ze willen niet anders gaan leven, dus is het moeilijk voor hen om thuis te blijven’’, zegt het dorpshoofd van het plaatsje. En dus gooien vrijwilligers het nu over een andere, spookachtige, boeg.