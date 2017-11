Waarom moet Puigdemont vrezen voor een Europees arrestatiebevel?

De Spaanse regering klaagt de oud-ministers van Catalonië aan voor 'rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld'. Ook Puigdemont kan hiervoor een straf opgelegd krijgen.



De voormalige leider hoopt dit voorlopig af te kunnen wenden en bevindt zich momenteel nog in Brussel, samen met enkele oud-ministers. Verwacht werd dat hij daar asiel ging aanvragen, maar vooralsnog zegt de voormalige Catalaanse leider vooral naar België vertrokken te zijn om te kunnen handelen in 'vrijheid en veiligheid'.

Wel heeft hij een Belgische advocaat in de arm genomen, Paul Bekaert. Die adviseert hem om voorlopig niet terug te keren naar Spanje. ,,Het klimaat is niet goed, het is beter om afstand te houden."

Eigen houtje

Quote Als we een arrestatiebevel ontvangen, voeren we de wet uit" Belgische officier van justitie Het was de bedoeling dat Puigdemont op eigen houtje terug zou keren naar Spanje en zich daar zou melden voor verhoor. Maar de separatist kwam vandaag niet opdagen bij de rechtbank.



Ook negeerde hij telefoontjes en haalde een bezoek aan zijn tijdelijke verblijf in Brussel niks uit, zo meldt El Periódico. De Spaans openbaar aanklager hoopt Puigdemont daarom alsnog voor de rechtbank te krijgen middels een Europees arrestatiebevel.

Daarmee zou België de opdracht krijgen om hem en vier oud-ministers uit te leveren aan Spanje. Naar verwachting wordt later vandaag bekend of de rechter daadwerkelijk zo'n bevel uitschrijft.



De Belgische officier van justitie zei volgens El Periódico zich in dat geval aan het bevel te houden. ,,Ik kan alleen maar melden dat als we een dergelijke order ontvangen, we de wet uitvoeren."

Gevlucht naar België

Acht van Puigdemont's collega's stonden vandaag al wel terecht. De rechter oordeelde dat zij in elk geval voorlopig de cel in moeten. Alleen de voormalige bestuurder Santi Vila kan op vrije voeten blijven. Hij moet wel 50.000 euro borg betalen, berichtte El País.

Volledig scherm Partijlid PDeCAT (Partij van Catalonië) Carles Campuzano (R) bij de rechtbank in Madrid. © EPA

De spanningen tussen de Spaanse regering en de separatisten lopen al geruime tijd op. De aanzet werd gegeven door het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober, dat Puigdemont organiseerde. Volgens de regering in Spanje was dit referendum illegaal.



De Spaanse autoriteiten grepen dan ook hard in. Op het politiegeweld volgde veel protest van de Catalanen, al bleef een deel van de regio solidair aan de regering in Spanje.



De regering van Mariano Rajoy en het Catalaanse bestuur hielden het lange tijd bij dreigementen over en weer. Tot op 21 oktober artikel 155 van kracht ging. Rajoy bepaalde daarmee dat de Catalaanse regio onder curatele zou komen van Madrid.



De Catalaanse leiders zouden daarbij worden afgezet. Als noodgreep riep Puigdemont de onafhankelijkheid uit, maar dit was van korte duur. Al snel werd bekend dat de separatisten vervolgd zouden worden.

Steun buitenland