Waarschijnlijk menselijke resten gevonden tussen brokstukken Titan-duikboot

De Titan raakte eerder deze maand vermist toen hij afdaalde richting het in 1912 gezonken schip de Titanic. Pas later bleek dat er een implosie had plaatsgevonden. Waarom het vaartuig bezweek onder de hoge druk diep in de oceaan, is niet bekend. De Titan had er al meer dan twintig expedities naar het wrak op zitten. Geen van de vijf inzittenden heeft het overleefd.