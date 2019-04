Wachten op nieuw bloedbad in Amerika: ‘Ik begrijp wel dat ze leraren bewapenen’

Het gebeurde op 20 april 1999, maar in Nederland drong het pas een dag later door - zo ging dat in die tijd. Er was een schietpartij geweest op een school in Littleton, Colorado, berichtte Twee Vandaag. De beelden waren al een dag lang op de grote Amerikaanse zenders te zien geweest. Getraumatiseerde tieners, getuigen met bloed op hun kleding, ambulancemedewerkers in actie.



De naam van de school waar twaalf leerlingen en een docent werden vermoord, Columbine High School, is sindsdien in het Amerikaanse én internationale collectieve geheugen gegrift. Er is een wereld vóór en een wereld ná Columbine, de eerste school shooting die breed uitgemeten werd op tv en zo de maat der dingen werd als het gaat om geweld op Amerikaanse scholen.