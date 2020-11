Wandelaars vinden bijzondere postduifbrief uit Eerste Wereldoorlog

In Frankrijk hebben wandelaars een zeldzame vondst gedaan. Zij vonden een capsule met daarin een Duitse brief die al meer dan een eeuw geleden per postduif werd verstuurd. Hoogstwaarschijnlijk is het bericht verzonden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dit meldt NDTV. Een museummedewerker van het Linge Museum in Orbey noemt de vondst ‘ontzettend zeldzaam’. De curator onderzocht de brief samen met een Duitse kennis. Zij denken dat een postduif in 1910 of 1916 de brief verloor, met daarin een bericht over terugtrekkende Duitse troepen.



‘Peloton Potthoff kwam onder vuur te liggen bij de westelijke grens van het exercitieterrein’, is te lezen in de brief van een soldaat aan een hogere officier. ‘In het Fechtwald is een half peloton buiten gevecht gesteld. Onder felle tegenstand trekt Peloton Potthoff zich terug.’

Tentoongesteld

De datum op de brief is door het priegelige handschrift moeilijk te lezen, maar het museum denkt dat het op 16 juli 1910, of 1916 is verstuurd. De capsule waarin het papiertje zat werd gevonden in de streek Elzas, in het plaatsje Ingersheim.



De plek was vroeger Duits, maar ligt nu in Frankrijk. De brief wordt tentoongesteld in de collectie van het Linge Museum.

Volledig scherm De datum op de brief is door het priegelige handschrift moeilijk te lezen, maar het museum denkt dat het op 16 juli 1910, of 1916 is verstuurd. © AFP

Eerste Wereldoorlog

Postduiven speelden een belangrijke rol tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zij werden veelal gebruikt om berichten van troepen of spionnen naar hun thuisbasis te brengen. Wanneer de vogels daar landden ging een bel of zoemer af zodat soldaten van het Signal Corps, dat verantwoordelijk was voor militaire communicatie, wisten dat er een bericht was aangekomen.



Bij het ontvangen stuurde een soldaat het bericht verder naar de juiste persoon door middel van telegram, een persoonlijke boodschapper of veldtelefoon. Vijandelijke soldaten waren alert op postduiven en probeerden deze neer te schieten voordat ze hun bestemming bereikten.

