Wanhopige Pakistanen vluchten voor overstromingen: ‘We zagen een vloedgolf op ons afkomen’

Door de overstromingen in Pakistan zijn er spontaan geïmproviseerde kampen ontstaan om miljoenen vluchtelingen te helpen. Maar voor de slachtoffers verandert de opluchting van buiten gevaar zijn al snel in wanhoop wanneer ze beseffen dat ze alles hebben verloren.

Het duurde slechts vier uur om het kleine dorp van boer Altaf Hussain in de buurt van de historische stad Ranipur in de zuidoostelijke Sindh-provincie, volledig onder water te zetten. Net als duizenden andere ontheemden is Hussain momenteel ondergebracht in een omgebouwd opvangkamp in de hoofdstad Karachi. De ellende die hij heeft meegemaakt staat in zijn geheugen gegrift.

,,Het was middernacht toen het water ons dorp trof. Ik was al wakker en verwachtte dat er iets zou gebeuren, want het had de afgelopen 30 uur onafgebroken geregend”, vertelde Hussain, vader van vier kinderen, aan persbureau Anadolu Agency. En er gebeurde ook iets. Door de onophoudelijke moessonregens trad het nabijgelegen Thari Mirwah-kanaal buiten zijn oevers. De hele stad Ranipur, gelegen op zo’n 420 kilometer van Karachi, kwam onder water te staan. De in paniek geraakte bewoners moesten halsoverkop hun huis verlaten en zichzelf in veiligheid brengen.

Volledig scherm Een man verzamelt de overblijfselen van zijn huis dat beschadigd is door overstromingen na zware regenval in het Shikarpur-district van de provincie Sindh, Pakistan. © AP

Vloedgolf

,,Door het luide geschreeuw uit naastgelegen huizen kostte het me een paar seconden om te beseffen wat er aan de hand was. Snel maakte ik mijn kinderen wakker en stuurde ze naar het dak”, herinnert Hussain zich. Daar speelde zich een afschuwelijk tafereel af. ,,Door de zaklampen en het felle licht van onze mobiele telefoons konden we eerst niet goed om ons heen kijken, maar al snel zagen we een enorme vloedgolf op ons dorp afkomen.”

Eerst dacht Hussain dat zijn gezin en hij op het dak konden overleven, maar binnen een paar uur moest hij toch vluchten toen de straten en huizen werden overspoeld door het water. Een tijdige operatie van de legertroepen redde de gestrande dorpelingen, waaronder 20 leden van Hussains familie.

De 500 huizen van het dorp zijn zwaarbeschadigd of weggespoeld. ,,Er is niets overgebleven. Alle huizen en gewassen zijn verwoest’, zegt Hussain. Zijn familie bracht twee nachten door zonder beschutting langs de hoofdweg waar een legerboot hen afzette. Een vrachtauto bracht ze uiteindelijk naar een opvangkamp.

Panieksituatie

Hussain en zijn gezin behoren tot de vluchtelingen die opgenomen worden in een van de geïmproviseerde opvangkampen. ​​Langs snelwegen, in scholen, op militaire bases; op verschillende plaatsen worden ontheemde Pakistanen opgevangen. In Nowshera, in de noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa, is een technische school omgevormd tot opvangcentrum voor zo’n 2500 mensen. De gevluchte Pakistanen hebben beperkte toegang tot voedselhulp en water om zich te wassen.

De klaslokalen zijn bezet door families die als eerste aankwamen en hun kans grepen om daar wat privacy te vinden. Andere gevluchte Pakistanen zitten schouder aan schouder in de gangen, waar de weinige bezittingen die ze konden meenemen opgestapeld liggen.

Volledig scherm Kinderen krijgen voedsel in Nowshera, Pakistan. ,,Er is genoeg eten, maar mensen raken in paniek omdat ze niet zeker weten of ze nog een maaltijd zullen krijgen.” © ANP / EPA

Het tentenkamp wordt beheerd door verschillende lokale humanitaire organisaties, politieke partijen en administratieve functionarissen die overweldigd zijn door de omvang van de ramp. Vrijwilligers delen tenten, matrassen, water, linzen of brood uit. ,,Het is een panieksituatie”, zegt Mushfiq ur Rehman, een ambtenaar uit de regio die het lokale bestuur helpt toezicht te houden op de voedseldistributie in het kamp. ,,Er is genoeg eten, maar mensen raken in paniek omdat ze niet zeker weten of ze nog een maaltijd zullen krijgen”, legt hij uit.

Vernederd

Oudere vrouwen staan ​​in de rij voor de voedseldistributie om ervoor te zorgen dat ze hun deel van het eten krijgen. De hitte wordt ondraaglijk wanneer de weinige werkende ventilatoren stoppen met draaien vanwege een stroomstoring. Er is geen douche en er zijn zeer weinig toiletten beschikbaar. ,,Ons zelfrespect staat op het spel (...) Ik stink, maar er is geen plek om te douchen”, zegt Fazal e Malik, die een tent deelt met zeven leden van zijn familie. ,,Onze vrouwen hebben ook problemen en voelen zich vernederd”, zegt hij.

Als er voedselhulp aankomt bij de school, bestormen wanhopige families de vrachtwagens en worden ze soms met stokken teruggeslagen door de politie. ,,Mensen sturen humanitaire hulp, maar de distributie is helemaal niet goed georganiseerd”, klaagt Yasmin. ,,Er zijn regelmatig opstootjes en mensen moeten vechten voor voedsel. Uiteindelijk krijgen sommigen meer en anderen niets”, zei ze.

