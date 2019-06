Wapenarsenaal gevonden bij moordenaar van Duitse politicus Walter Lübcke

Update Terreurver­dach­te aanslagen Parijs opgepakt

10:42 In verband met de terreuraanslagen in Parijs, november 2015, is in Duitsland een Bosnische man (39) aangehouden. De Belgische autoriteiten hadden een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de terreurdaden, lieten de Duitse federale politie en de aanklager in Dresden in een gezamenlijke verklaring weten.