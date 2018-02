Wapenbezitters: 'Trump is verrader'

Donald Trump lijkt het te hebben verknald bij een deel van zijn trouwste aanhangers. Volgens Tony Fabian, voorzitter van de club van schutters in de staat Colorado heerst er onder de leden zelfs ,,een groot gevoel van verraad en in de steek te worden gelaten.”

Dat de Amerikaanse president nu maatregelen overweegt om de kans op schietpartijen op scholen te verkleinen door bijvoorbeeld strengere controle bij het aankopen van een geweer is heel slecht gevallen bij de ongeveer vijf miljoen wapenbezitters die zijn verenigd in de machtige belangenorganisatie National Rifle Association (NRA).

In en op de sociale media is veel onvrede te vinden onder NRA-leden. Het gevoel van verraad heeft ermee te maken dat Donald Trump zich tijdens zijn verkiezingscampagne voordeed als de beste vriend die de NRA ooit in het Witte Huis zou krijgen. De onbeperkte vrijheid overal een wapen naar keuze te dragen was een van de meest bejubelde punten van zijn campagne. En nauwelijks in het Witte Huis voegde Trump de daad bij het woord door de antecedentencheck bij de aankoop van vuurwapens te versoepelen. Wapenbezitters stemden massaal voor Trump en verwachten van hem dat hij hun agenda tot wet maakt. Niet voor niets investeerde de NRA voor dat doel honderden miljoenen in de campagnes van diverse Republikeinse kandidaten en ook in Donald Trump die een graag gezien gast is op de jaarlijkse conventie van de NRA.

Maar nu – onder druk van de publieke opinie – horen de NRA-leden opeens een heel andere Trump. Eentje die wil nadenken over het mogelijk verhogen van de minimumleeftijd om een wapen te kopen (nu 18, straks misschien 21) en die ook peinst over het beperken van de verkoop van hulpstukken die semiautomatische wapens sneller laten schieten, de zogenaamde ‘bump stock’. Precies zaken die de NRA nu aan het hart liggen

Volledig scherm De stand van de National Rifle Association (NRA) op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland waar Donald Trump een van de sprekers was. © REUTERS

Daarbij heeft de wapenlobby ook minstens grote problemen met zijn grote sponsors. Na de schietpartij en vooral na de soms weinig inlevende reactie daarop van NRA-kopstukken worden in de sociale media sponsors van de wapenlobby in het schandbok geplaatst. Bedoeling is dat ze stoppen met hun financiële ondersteuning van de NRA. Die steun is bijvoorbeeld te vinden op de site van de organisatie waar leden speciale voordelen en deals kunnen krijgen bij bedrijven. Dat varieert van korting bij het huren van een auto tot een levensverzekering tot wijnaanbiedingen. Acht grote bedrijven hebben de samenwerking inmiddels ingetrokken, waaronder verzekeraar MetLife, autoverhuurders Avis en Hertz en het antivirus softwarebedrijf Symantec. De hotelsketens Wyndham en Best Western hebben zich ook van de NRA gedistantieerd wat meteen leidde tot oproepen tot boycot van boze NRA-leden in de sociale media. Het besluit van de First bank of Omaha om af te haken leidde ertoe dat een deel van de klanten applaudisseerden maar andere wegliepen en overstapten naar een andere bank.

Het is niet de eerste keer dat via bedrijven druk wordt gezet op de wapenlobby om iets te doen aan het geweld. Na de schietpartij in op de school in Sandy Hook (26 doden) trok bijvoorbeeld een groot pensioenfonds van onderwijzend personeel zich terug uit investeringen in wapenbedrijven. Na de schietpartij in Las Vegas (58 doden) besloot de grote winkelketen Wal-Mart – onder druk – een aantal wapens te verwijderen van de website.

Zelfs Amazon staat onder druk nu er een campagne loopt onder de hashtag #stopNRAmazon. Bedoeling is dat Amazon stopt met het streamen van NRATV, het televisiekanaal van de wapenvrienden.