War Child gaat kennis delen en wint prestigieuze Zwitserse prijs

War Child helpt 400.000 kinderen in oorlogsgebieden, maar er zijn in totaal 250 miljoen kinderen die opgroeien in een omgeving van geweld. Om zo veel mogelijk van hen te helpen, stelt de Nederlandse hulporganisatie haar hulpmethodes straks ook aan andere organisaties ter beschikking.

Ze leven in de ruïnes van wat ooit bloeiende steden waren. Ze zijn de piepjonge soldaten, die maar net een geweer kunnen vasthouden, maar nu al gedwongen worden te moorden. Ze zijn op de vlucht, soms moederziel alleen. In de hele wereld lijden kinderen onder de oorlogen die volwassenen beginnen, zien ze de vreselijkste dingen, maken ze het allerergste mee. Hulporganisatie War Child is gespecialiseerd om ze te helpen. Maar de medewerkers bereiken met programma's in onder meer Colombia, Libanon en Zuid-Sudan slechts een fractie van de 250 miljoen kinderen die wereldwijd in de knel zijn gekomen.

Uniek

Daarom gooit War Child het over een andere boeg. Alle hulpverleningsmethodes die de organisatie in huis heeft, worden aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen, om te kijken of ze écht goed werken. Blijkt het antwoord bevestigend te zijn, dan stelt War Child ze via de War Child Academy beschikbaar aan andere internationale hulporganisaties. Het initiatief is uniek in hulpverleningsland en wordt vandaag beloond met de prestigieuze Zwitserse Klaus J. Jacobs Best Practice Prize. Met 200.000 Zwitserse franken krijgt het initiatief een nieuwe impuls.

,,De prijs is voor ons een steun in de rug'', zegt hoofd research en development Mark Jordans, die in Zurich de prijs in ontvangst neemt. Hij zette het wetenschappelijk onderzoek van War Child zo'n twee jaar geleden in werking, de eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Die bevestigen vermoedelijk wat medewerkers van War Child in de praktijk al zien: dat kinderen profijt hebben van hun aanpak. Dankzij hun psychosociale programma's kunnen kinderen weer kind zijn, maar leren ze ook over regels, grenzen en respect. Ook bieden de programma's houvast op plekken waar alle structuur is verdwenen, zoals vluchtelingenkampen. War Child richt zich overigens niet alleen op kinderen, maar ook op bijvoorbeeld leraren en ouders om het leven van kinderen te verbeteren.

Bewijs