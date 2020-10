Was tuinfeest in het Witte Huis de boosdoener? Opvallend veel aanwezigen hebben nu corona

Grofgebek­te papegaaien zetten Britse dierentuin op stelten, jong meisje uitgeschol­den

30 september Een dierentuin in het Britse graafschap Lincolnshire is door vijf grofgebekte papegaaien flink op stelten gezet. De Afrikaanse vogels maakten vlak na de heropening van het park een hoop kabaal en scholden diverse bezoekers de huid vol. Met het oog op aankomend weekend, waarin een grote groep kinderen in het park wordt verwacht, is besloten om de lompe woordkunstenaars voorlopig even uit het zicht te halen.