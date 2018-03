Wat bekokstooft Noord-Korea met Zweden? Ministers wéér samen in Stockholm

Nieuwe drone-basis Ge­heim­zin­nig­heid rond inzet van Amerikaanse Groene Baretten in Niger

8:31 Amerikaanse soldaten blijken in Niger elf jihadisten te hebben gedood in een vuurgevecht met IS. Dat was in december maar werd tot deze week verzwegen door het Pentagon. Twee maanden eerder sneuvelden vier Amerikaanse soldaten in Niger, in een hinderlaag van jihadisten.