Wat kost de oorlog? 77 miljard voor de Russen, 100 miljard voor Oekraïners, bijna 1 miljard voor ons

Ophef in Vlaamse politiek: WhatsAppbe­rich­ten brengen premier De Croo in verlegen­heid

In de Belgische politiek is ophef ontstaan nadat gevoelige WhatsAppberichten van het kabinet van Alexander De Croo zijn gelekt. Daaruit zou volgens het Belgische opinietijdschrift Knack blijken dat De Croo niet de waarheid heeft gesproken over de aangepaste begroting van volgend jaar. Volgens de politieke partijen Vlaams Belang en N-VA is het ontslag van de regering ‘onvermijdelijk’.

13 december