Wat we hoorden was 'stop nooit!' en ‘give ‘m hell boys…’

,,Weet je wat het gekke is? Mensen vragen altijd: was het water koud?



,,Dan antwoord ik: geen idee. Toen de klep van ons landingsvoertuig openging, dacht ik alleen aan overleven. Puur instinct. De kogels floten langs mijn helm, om me heen ontploften granaten.



,,Je voelt op geen angst omdat je, hoe zeg ik het, verbijsterd bent. Met stomheid geslagen. Het is niet te bevatten. Je geest is dof, je zintuigen uitgeschakeld. Je wordt overweldigd door een kakofonie van geluid.



,,Later begreep ik dat er voortdurend werd gevloekt, gegild, gehuild. Ik rook de kots van de zeezieken niet. Ik zag geen bloed, hoorde het geschreeuw van mijn maten om hun moeder niet. Het commando luidde vooraf: ren naar het strand en stop niet. Stop nooit! En natuurlijk: ‘Give ‘m hell boys…’