‘We loved you Ma’am’: zo rouwen Britse media om hun Queen

Britse kranten ruimen, net als veel Nederlandse media, hun voorpagina's in voor het overlijden van hun koningin. Met oude, statige, maar vooral waardige foto's herdenken zij de ‘ Ma’am ’ die voor de meeste Britten de enige koningin was die ze ooit kenden.

‘A life in service’, kopt The Times passend. Bij haar aantreden beloofde koningin Elizabeth II haar leven in het teken te zetten van haar belangrijke rol, tot de dood. En dat deed ze.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Times

The Sun pakt zowel op de voor- als achterpagina uit met zwarte pagina's. ‘We loved you Ma’am’, kopt het tabloid. Achterop staan de eerste woorden van de nieuwe koning Charles III, over de dood van zijn moeder. Binnenin heeft de krant 36 pagina's aan eerbetoon over de overleden koningin.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Sun

De Daily Mail is een van de weinige kranten die ruimte laat voor een artikel. ‘Onze harten zijn gebroken’, staat te lezen op een ‘historische speciale editie'.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © Daily Mail

The Guardian kiest net als The Times voor de foto van de kroning van Elizabeth, zeventig jaar geleden.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Guardian

Op de voorpagina van The Daily Telegraph is een moderne foto van de Queen te zien. ‘Rouw is de prijs die we betalen voor liefde', staat erbij. Een quote van hare majesteit zelf.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Daily Telegraph

De Daily Mirror bedankt de overleden koningin met een simpele ‘Thank you’. Daarbij een portret van Elizabeth op een verder stemmig zwarte achtergrond.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Mirror

The Herald, een Schotse krant, kiest voor een foto van de Queen met de Schotse natuur op de achtergrond. In 32 pagina’s beschrijven ze hoe het overlijden van Elizabeth het eind van een tijdperk markeert.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The Herald

De Financial Times beschrijft de ‘genade, menselijkheid en standvastigheid van Elizabeth’ en reflecteert op een leven van ‘buitengewone dienstbaarheid’.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © Finanicial Times

De Amerikaanse krant The New York Times ruimt een flink deel van de voorpagina in voor het overlijden van Elizabeth, die met ‘haar zeven decennia op de troon generaties met elkaar verbond’.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © The New York Times

Het Amerikaanse tijdschrift Time koos een foto van de jongere Elizabeth om haar te herdenken.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © Time

USA Today plaatst een paginagrote foto van de Queen in haar jonge jaren.

Volledig scherm Britse media rouwen met gepaste voorpagina's om koningin Elizabeth. © USA Today