Het waren mooie woorden van de president. ,,Dit is een historisch moment”, sprak hij onlangs, tijdens een van zijn dagelijkse videotoespraken tot de natie. Hij wilde de mensen moed inspreken, dat was duidelijk. Alle voorbije dagen, weken en maanden ging het over de verwoesting van Oekraïne. Over de dode burgers en soldaten, over de oorlog die Vladimir Poetin is begonnen, al die kapotgeschoten wegen, bruggen, gebouwen, monumenten, dorpen en steden, en over de vele, vele miljarden die het gaat kosten om het land weer op te bouwen als er eenmaal vrede is.