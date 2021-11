Wederzijdse beschuldigingen van mishandeling en intimidatie in conflict Polen en Belarus

De onrust bij de grens tussen Belarus en Polen is nog niet voorbij. Meerdere groepen probeerden de grens over te steken om zo in de Europese Unie te komen. Ook beschuldigt Belarus Polen ervan migranten te hebben mishandeld.

De migranten hebben opnieuw de nacht in de open lucht moeten doorbrengen. Het Poolse persbureau PAP meldt dat het sommige migranten in de avond is gelukt Poolse grenshekken en andere barrières te vernietigen en zo de grens over te komen. Een deel hiervan is opgepakt en terug over de grens naar Belarus gebracht door Poolse troepen. Sommige migranten zijn nog vrij en op de vlucht. Vannacht waren er nieuwe pogingen, maar die zijn verijdeld.

Wederzijdse beschuldigingen

Belarus beschuldigt Polen ervan de migranten te hebben mishandeld die de grens over probeerden te steken. Op beelden die Belarus zelf heeft vrijgegeven zouden de mishandelde mannen te zien zijn met bloed op hun kleding en handen. De vluchtelingen zouden vastgehouden zijn op het grondgebied van Polen, waar ze gevraagd hadden om bescherming en de vluchtelingenstatus, aldus de Belarussische grenswacht. Op basis van ‘talrijke verwondingen’ concluderen de Belarussen dat de Poolse veiligheidsdiensten de mannen hebben mishandeld, waarna ze in een prikkeldraadhek aan de grens zijn geduwd. De Belarussische grenswacht meldt dat het viertal medische hulp krijgt.

Polen beschuldigt op zijn beurt Belarus ervan de migranten te intimideren. Het Poolse ministerie van Defensie deelde video’s op twitter waarop de migranten bij de grens schrikken van geloste schoten, afgevuurd door de Belarussische grenswacht. Van beide video’s is niet geverifieerd of ze ook echt de situatie aan de grens weergeven. Journalisten worden niet toegelaten in het grensgebied van beide landen.

Op deze foto's, gedeeld op sociale media, zie je de migranten verblijven in een zelfgemaakt tentenkamp. Er zitten ook kinderen bij de migranten.

Tentenkamp

In andere beelden is te zien dat de migranten in Belarus in een geïmproviseerd tentenkamp aan de grens verblijven. Ze hopen via Polen uiteindelijk in de Europese Unie terecht te komen. Polen meldt dat Belarus onder andere Syriërs, Afghanen en Irakezen zou helpen bij hun illegale oversteek, waardoor steeds meer migranten die route kiezen. Inmiddels is het bevestigd dat dictator Loekasjenko de migranten aanmoedigt de grens over te steken.

De Europese Unie heeft de noodtoestand uitgeroepen in het grensgebied. Polen heeft grote aantallen militairen opgeroepen om het grensgebied te beschermen. Het zou inmiddels gaan om zo'n 15.000 man, vertelt de Poolse minister van Defensie Blaszczak. Inmiddels zouden er al zo'n 50 migranten zijn opgepakt tijdens het conflict.

Het conflict vindt plaats bij de grensovergang in de buurt van het dorpje Kuznica Bialostocka:

