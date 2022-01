Week vol Oekraïne-gesprekken: is er kans op dooi?

Komende dagen kunnen verlichting brengen in de crisis rond Oekraïne. Of niet. Er moet namelijk links en rechts water bij de wijn gedaan worden.

Wie gaan er allemaal om de tafel?

Het is de hele week raak. De onderhandelingen beginnen vandaag in de Zwitserse stad Genève: neutraler kan bijna niet. Of eigenlijk zijn ze gisteravond al van start gegaan, met een zakelijk diner waarbij de hoofdonderhandelaars de temperatuur van het water hebben gemeten (niet al te hoog). Dat zijn de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov en zijn Amerikaanse tegenhanger Wendy Sherman. In Genève spreken namelijk alleen de Amerikanen en de Russen met elkaar.

Het decor verschuift woensdag naar Brussel, waar het hoofdkwartier van de Navo zetelt. Hier gaan de dertig lidstaten van de verdragsorganisatie om de tafel met de Russen. Ook Nederland praat daar dus mee, net als onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Een dag later zit er weer een ander, en groter, gezelschap bij elkaar in Wenen. Deze stad is de thuishaven van de de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De 57 lidstaten, waaronder ook Nederland, werken al sinds 1973 samen op militair, economisch en humanitair gebied. Het bijzondere van deze bijeenkomst is dat voor het eerst ook Oekraïne aanschuift.

Waar gaan de gesprekken over?

De directe aanleiding is de crisis aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. De Russen hebben daar de afgelopen maanden een troepenmacht bijeengebracht van meer dan 100.000 soldaten, inclusief tanks en zware artillerie. Ze zeggen zelf dat ze aan het oefenen zijn, maar aan de andere kant van de tafel heerst de vrees voor een invasie. De Oekraïners hebben inmiddels hun leger in staat van paraatheid gebracht, al verwacht niemand dat ze bij een eventuele inval enige kans hebben. De Russen hebben wat dat betreft een slecht track record: in 2008 vielen ze Georgië binnen en in 2014 veroverden ze de Krim op Oekraïne. Het zijn niet toevallig allebei landen die er geen geheim van maken dat ze graag bij de Navo en de Europese Unie willen.

Het gaat dus niet alleen over Oekraïne. Wat de Russische president Vladimir Poetin betreft gaat het over heel Europa. Zijn eisen: alle raketten die Rusland kunnen bereiken, moeten weg, geen wapens of troepen in ex-Sovjetstaten en een ledenstop voor de Navo. ,,En we doen geen concessies”, heeft Ryabkov al aangekondigd. Dat zal wel, denken tegelijkertijd landen als Oekraïne (maar ook Finland en Zweden), maar wij maken zelf uit of we wel of niet bij de Navo willen. De piketpaaltjes zijn al geslagen.

Hoe is de sfeer?

Niet zo goed. Er wordt nog steeds driftig met grote woorden gegooid en er is niemand die ook maar enig optimisme uitstraalt. Als de Navo en de VS niet doen wat de Russen willen, kunnen ze volgens Moskou ‘ernstige politieke en militaire gevolgen’ tegemoet zien. En als de Russen ook maar één voet in Oekraïne zetten, volgen er ‘sancties als nooit tevoren, met enorme consequenties’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Ook de Navo ‘staat paraat’ als de onderhandelingen op niets uitlopen. Wat dat precies betekent, wilde secretaris-generaal Jens Stoltenberg zaterdag niet zeggen.

Komen ze er deze week uit?

Dat is niet erg waarschijnlijk. Daarvoor liggen de standpunten te ver uit elkaar en zijn de verhoudingen wellicht iets te verstoord. Maar dat wil niet zeggen dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde gaf alvast een voorzetje: er zou bijvoorbeeld gesproken kunnen worden over wapenbeheersing, over maatregelen die het vertrouwen moeten herstellen en over het wederzijds beperken van militaire oefeningen langs elkaars grenzen. Met andere woorden: het is zaak om eerst de gemoederen wat tot bedaren te brengen.

