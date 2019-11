Weer aanklacht dood migranten in koelcontainer

Duikboot met cocaïne onder­schept die van Zuid-Amerika op weg was naar Spanje

15:38 De Spaanse politie heeft voor de kust van de noordwestelijke regio Galicië een onderzeeër met cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media de eerste keer dat er in Europese wateren een met drugs volgestouwde duikboot uit Latijns-Amerika is gesnapt. Het vaartuig had op een haar na de oversteek over de Atlantische Oceaan voltooid.