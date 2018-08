Weer aardbeving op Lombok: 'er staat niks meer overeind'

Het epicentrum van de beving ligt in het noordoosten van het eiland, aan de voet van de vulkaan Rinjani. De beving leidde tot paniek in de dorpen en verschillende aardverschuivingen in het heuvelachtige gebied. Woningen, een moskee en een gemeenschapshuis raakten beschadigd. Vooralsnog zijn er geen berichten over doden en gewonden.

'Er staat niks meer overeind'

De Nederlander Chaïm Fetter is op het eiland en ziet vrijwel alleen maar verwoeste gebouwen in het noorden. ,,Er staat niks meer overeind. En wat er nog staat, heeft één duwtje nodig en dan valt het ook om'', zegt Fetter, die al 15 jaar een opvanghuis voor straatkinderen runt bij de hoofdstad in het westen van Lombok. De eerdere aardbevingen hadden al erg veel schade aangericht. De weeskinderen worden opgevangen in tenten. ,,Het is echt te triest voor woorden. Zo ongeveer alles lag al plat en dan komt er weer een klap.'' Volgens Fetter komt bijstand van de Indonesische overheid langzaam op gang en moeten veel bewoners van Lombok het vooral hebben van andere hulporganisaties, bedrijven en particulieren. ,,Er wordt eten en drinken uitgedeeld.''