Weer duizenden de straat op om te protesteren tegen president Bouteflika in Algerije

De protesten tegen Bouteflika begonnen tien dagen geleden. Afgelopen vrijdag kwam het bij demonstraties in de hoofdstad nog her en der tot confrontaties tussen de demonstranten en ordetroepen. Er vielen vielen tientallen gewonden. De bejaarde Bouteflika is sinds 1999 aan de macht en kampt met een zeer broze gezondheid. Bouteflika zou vandaag, de uiterste termijn voor kandidaten, zijn officiële verkiezingsdocumenten indienen. Hij hoeft dit niet persoonlijk te doen, aldus het staatsnieuwsagentschap APS. Bouteflika, zelden in het openbaar gezien sinds hij een beroerte kreeg in 2013, was volgens Zwitserse media dit weekeinde nog in Zwitserland voor niet-gespecificeerde medische controles.