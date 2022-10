Weer duur kunstwerk besmeurd: klimaatactivisten gooien aardappelpuree naar Monet

Van het Barberini-museum in Potsdam gaat een video rond waarin aardappelpuree naar het werk Les Meules van Claude Monet wordt gegooid. Het geschilderde zonovergoten landschap bracht in 2019 nog 110,7 miljoen dollar (98,8 miljoen euro) op bij veilinghuis Sotheby's. Het was het hoogste bedrag ooit voor een Monet op een veiling. Sindsdien hangt het kunstwerk in Potsdam, schrijft de Duitse omroep RBB.

De politie meldt aan de omroep dat de activisten zich na het besmeuren hebben vastgelijmd aan een muur. Ze zijn daarna losgemaakt en gearresteerd. Het is nog onduidelijk of Monets landschap is beschadigd. RBB schrijft wel bij monde van een museumwoordvoerder dat er een glazen plaat voor het schilderij zat.

Soep over Van Gogh

De actie is vrijwel hetzelfde als wat vorige week in de The National Gallery in Londen gebeurde. Twee vrouwen gooiden uit protest soep over een Van Gogh. De actiegroep Just Stop Oil plaatste een video ervan op sociale media.

De met soep besmeurde Van Gogh-creatie in Londen raakte onbeschadigd door de glasplaat. Wel moet de lijst vervangen worden. Alsnog zijn degenen die soep gooiden aangeklaagd wegens vernieling.

De twee aanhangers van de 'laatste generatie'-beweging lijmden zichzelf na het gooien van aardappelpuree vast aan de muur.