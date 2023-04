Weer een Kennedy in de race om het Witte Huis: neef van JFK presidentskandidaat

De Amerikaanse milieu-advocaat en antivaccin-activist Robert F. Kennedy Jr. wil in 2024 meedingen naar de Democratische presidentsnominatie. Woensdag heeft hij bij de Nationale Verkiezingscommissie de daarvoor benodigde documenten ingediend. Dat melden Amerikaanse media. De 69-jarige Kennedy is de zoon van de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert ‘Bobby’ Kennedy en de neef van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy.

Kennedy Jr. is een vooraanstaande vaccinscepticus. Hij is oprichter van de antivaccinatieorganisatie Children’s Health Defense en heeft vaccins in verband gebracht met autisme. Ook is hij zeer kritisch over coronavirusvaccins en de aanpak van de pandemie door de Amerikaanse regering. Als milieu-advocaat heeft Kennedy een organisatie juridisch bijgestaan die de reiniging van het water van de Hudson-rivier leidde. Hij heeft ook gewerkt voor de non-profitorganisatie Natural Resources Defence Council, die zich bezighoudt met milieuzaken. Ook was Kennedy opricher van een advocatenkantoor dat zich daarin specialiseert.

Met zijn keuze de politiek in te gaan treedt Kennedy Jr. niet alleen in de voetsporen van zijn beroemde vader en oom. Zo was zijn zus Kathleen van 1995 tot 2003 luitenant-gouverneur van Maryland en was zijn broer Joseph van 1987 tot 1999 lid van het Huis van Afgevaardigden namens Massachusetts. Caroline Kennedy, de dochter van wijlen president Kennedy, is momenteel de Amerikaanse ambassadeur in Australië.

Tweede Democratische kandidaat

Bij de Democraten begint de presidentiële race van 2024 nog maar net vorm te krijgen. Kennedy is de tweede kandidaat, na de progressieve schrijfster Marianne Williamson, die ook in 2020 al kandidaat was. De huidige Amerikaanse president Joe Biden zelf liet al doorschemeren dat hij een tweede ambtstermijn ambieert, maar een officiële aankondiging kwam er nog niet. De kansen dat een van zijn huidige uitdagers verkozen zou worden als presidentskandidaat voor de Democraten, is uiterst gering.

Bij de Republikeinen zijn er al vier kandidaten voor het presidentschap. Het gaat om voormalig president Donald Trump, voormalig VN-ambassadrice Nikki Haley, ondernemer Vivek Ramaswamy en de vroegere gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson.