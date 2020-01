Weer een Nederlander zwaargewond bij slee-ongeluk in Oostenrijk

Onenigheid om inzet reservis­ten tegen bosbranden Australië

11:24 De brandweercommandant van de Australische staat New South Wales is niet blij met het eenzijdige besluit van de landelijke regering om 3000 reservisten in te zetten tegen de bosbranden. Shane Fitzsimmons zegt tegen omroep ABC dat er geen overleg is geweest en hij nu niet weet waar de reservisten worden ingezet.