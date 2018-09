Wéér een rapport over misbruik in de kerk, maar wat hebben we ervan geleerd?

Wat Wiel Stevens het meest is bijgebleven van die tientallen misbruikdossiers die hij onder ogen kreeg, van al die hoorzittingen over seksueel wangedrag die hij voorzat? ,,De ongelooflijke eenzaamheid van de slachtoffers. Dat je slachtoffer van zoiets bent en dat je er dan jarenlang met niemand over kan praten omdat toch niemand je zal geloven.”



Stevens kan het weten. De voormalige rechter was jarenlang voorzitter van de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Die commissie werd opgericht na het ontluisterende rapport van de commissie Deetman uit 2011, waarin de omvang van het misbruik werd beschreven. In de jaren erna behandelde de klachtencommissie ruim 2000 zaken van kinderen en volwassen die stelden de afgelopen decennia te zijn misbruikt door religieuzen.



En dat was alleen nog maar in Nederland. In de Amerikaanse staat Pennsylvania beschreef een rapport vorige maand het misbruik van duizend slachtoffers door honderden religieuzen. Duitsland volgt vandaag. In Nederland beschreef NRC onlangs nog hoe bisschoppen en kardinalen in Nederland misbruikplegers de hand boven het hoofd hielden en de zaak in de doofpot stopten.