Weer groep gestrande Nederlanders teruggehaald uit Italië, veel auto's total loss

Hun eigen voertuig is door het onweer en de hagel zodanig beschadigd dat ze niet meer zelf kunnen terugrijden. Veel voertuigen zijn voorlopig total loss verklaard, een definitief oordeel volgt in Nederland. Slachtoffers moesten in Italië de schade aantonen met foto’s bij SOS en kregen na akkoord een plekje in de bussen toegewezen, die in één ruk terug zullen rijden naar ons land.

Zaterdagmiddag worden de eerste Nederlandse toeristen opgehaald van campings in de buurt van het Gardameer. De bussen die hen moeten vervoeren zijn vrijdag al uit Nederland vertrokken, zegt een woordvoerder van SOS International. Het busvervoer is een gezamenlijk initiatief van de alarmcentrales van SOS International, de ANWB, Eurocross, VHD en Allianz.

‘Poffertjespan’

In de loop van volgende week en ook volgend weekend worden naar verwachting nog meer bussen ingezet, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Volgens de woordvoerder van SOS International wordt bij het benaderen van gestrande reizigers rekening gehouden met hun vakantieplanning. Zo zouden veel van de mensen die zaterdag of zondag met een bus worden opgehaald, dit weekend toch al naar huis gaan.

Het noorden van Italië werd in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door onweer en fikse hagelbuien. Daardoor raakten veel auto’s, campers en caravans in het gebied beschadigd, vooral rond het Gardameer. Veel auto’s zien er uit als ‘poffertjespan’ volgens een slachtoffer, vanwege alle deuken.

Volledig scherm De hagelstenen die bij het Gardameer naar beneden vielen waren soms groter dan tennisballen © Danny van Mierlo

Wat als jouw auto op vakantie in het buitenland getroffen wordt door een flinke hagelbui of ander noodweer, zoals vorige week in Italië. Onder welke verzekering valt dit dan? Een expert van vergelijkingssite Independer heeft het antwoord: