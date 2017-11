Weer lukrake schietpartij in Amerika: vijf doden, meerdere gewonden

Volgens de lokale autoriteiten schoot de man op kinderen die net op hun school aankwamen in Rancho Tehama, op zo'n drie uur rijden van San Francisco. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen gewond zijn geraakt. Ook op vier andere plekken had de schutter het op mensen gemunt. De man is door de politie doodgeschoten. ,,Er is meerdere keren geschoten op de basisschool'', aldus Phil Johnston, de assistent sheriff. ,,Ik weet niet hoeveel slachtoffers daarbij vielen.'' De school is geëvacueerd. ,,Het gebouw is helemaal leeg. We hebben de kinderen die daar waren naar een veilige plek gebracht.''



Volgens Jeanine Quist, een administratief medewerker van Corning Union Elementary School zijn er geen doden gevallen op haar school. Er zijn wel kinderen gewond geraakt. Een kind werd met meerder schotwonden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zo'n vijftig kilometer verder, gebracht.