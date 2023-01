Weer stoelendans in Russische leger, generaals vechten elkaar de tent uit

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Moskou vervangt bevelheb­ber opnieuw om ‘speciale militaire operatie’ effectie­ver te maken

Moskou heeft opnieuw zijn militaire commandant van de troepen in Oekraïne vervangen. Generaal Valery Gerasimov, stafchef van het Russische leger, neemt het stokje over van Sergej Soerovikin, die pas drie maanden het bevel voerde. Deze ‘meedogenloze’ generaal moest Oekraïense tegenoffensieven stoppen maar moet nu wijken ‘om de effectiviteit van de militaire operatie’ in het buurland te vergroten.’ Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

6:30