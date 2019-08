Wegen geblokkeerd door megastaking Hong Kong, automobilist ramt wegblokkade van menigte

UpdateHet is vandaag de vijfde dag vol onrust op rij in Hongkong. In grote delen van de stad wordt gestaakt, betogers blokkeren wegen en ook de metro is deels lamgelegd. Op de luchthaven zijn honderden vluchten geannuleerd. De massale staking waar duizenden mensen aan meedoen, lijdt tot onrust in de stad. Een automobilist is door een wegversperring van de menigte gereden.

In de Aziatische metropool wordt al weken gedemonstreerd. Het lijkt erop dat vandaag de grootste protestdag ooit gaat worden in de stad. Activisten houden onder meer deuren open om te zorgen dat de metro niet kan vertrekken. Dit leidt tot opstootjes op de stations, want niet iedereen is blij met de stakingen.

Actievoerders zijn in Hongkong opnieuw slaags geraakt met de oproerpolitie. Demonstranten gooiden paraplu’s en andere geïmproviseerde projectielen naar agenten. Die gebruikten pepperspray en traangas. De lokale krant South China Morning Post bericht dat maandag 82 mensen zijn opgepakt. Daarmee zou het totale aantal arrestaties sinds het uitbreken van de protesten in Hong Kong boven de 500 uitkomen.

Op Twitter circuleren heftige beelden van een auto die probeerde in te rijden op demonstranten. Ooggetuigen vertellen aan The Guardian dat betogers het voertuig insloten en dat ze probeerden de bestuurder uit het voertuig te sleuren. Desondanks slaagde de bestuurder er toch in door de barricade te rijden.

Niet alleen op de luchthaven wordt gestaakt, ook in andere sectoren leggen ontevreden mensen het werk neer. Zo is een bezoek aan het strand in Hongkong vandaag op eigen risico, want de strandwachten van drie stranden hebben zich aangesloten bij de staking. De betogers spreken van een nationale staking. Ze roepen iedereen op het werk neer te leggen.

Omstreden wet

De betogers hebben al afgedwongen dat een omstreden wet voor onbepaalde tijd in de ijskast is gezet. De betogers nemen daar echter geen genoegen mee. Zij vrezen dat uitlevering van verdachten aan China, waar de omstreden wet over gaat, het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden in de Volksrepubliek niet op een eerlijk proces kunnen rekenen. Ze willen dat het wetsvoorstel helemaal van tafel gaat. Ook eisen de betogers dat ze niet vervolgd zullen worden voor hun deelname aan de protesten.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als het buitenland.

Volledig scherm Het is vandaag de vijfde dag vol onrust op rij in de grote Aziatische metropool. © REUTERS