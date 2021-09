Weinig optimisme over taliban 2.0: ze verbieden steeds meer

De eerste signalen van de kersverse taliban-regering in Afghanistan stemmen ‘niet optimistisch’, om met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, te spreken. Ook anderen zien eerder het omgekeerde van wat door de taliban 2.0 bij hun verovering van Kaboel was beloofd aan gematigdheid. EU-woordvoerder Peter Stano ziet nu een taliban-regering die ‘niet de inclusieve en representatieve formatie is’ waarop toch voorzichtig was gehoopt na de eerste beloften van de nieuwe machthebbers.

Het nieuwe kabinet is een koude kermis voor optimisten. Het landsbestuur bestaat volledig uit mannen die bijna allemaal behoren tot de etnische Pathanen. Stuk voor stuk kunnen ze worden gerekend tot de harde kern van de taliban. Premier Mohammad Hassan Akhund, een voormalig functionaris van het eerste taliban-regime (1996-2001) weet bijvoorbeeld dat hij op een zwarte lijst staat van de Verenigde Naties. Minister van Binnenlandse Zaken, Sirajuddin Haqqani, leider van het gewelddadige Haqqani-netwerk, weet dat hij maar beter in het binnenland kan blijven omdat hij daarbuiten wordt gezocht door de FBI voor zijn rol bij bloedige terroristische aanslagen. Andere leden van de nieuwe interim-regering werden eerder - wegens terrorisme - vastgehouden door de Verenigde Staten op Guantánamo Bay en in 2014 vrijgelaten in ruil voor de door het Haqqani-netwerk vastgehouden Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl.

Niet verbazingwekkend dat er geen enkele vrouw in deze hardcore taliban-regering zit en ook van de uitgesproken inclusie van andere partijen (mannen) komt niks terecht. Voormalig president Hamid Karzai en voormalig voorzitter van de Hoge Raad voor Nationale Verzoening Abdullah Abdullah staan vooralsnog volledig buitenspel. Ook in het dagelijks leven drukken de taliban hun stempel op de samenleving. Afghaanse vrouwen mogen niet studeren en mogen om religieuze redenen ook niet meer sporten. Plaatsvervangend hoofd van de cultuurcommissie van de taliban, Ahmadullah Wasiq, zei tegen het Australische SBS News dat vrouwen tijdens de sport in situaties komen waarbij hun gezicht en lichaam niet bedekt zijn. De islam volgens de uitleg van de taliban staat het niet toe dat vrouwen zo gezien worden, aldus Wasiq.

Geen verkiezingen

Eén belofte zal wel worden ingelost aldus woordvoerder Wahidullah Hashimi. Verkiezingen komen er voorlopig niet ‘omdat democratie geen basis heeft in ons land.’

Ondertussen maken de taliban met harde hand duidelijk wat voor soort bestuur wel een basis heeft in het land. Vrouwen en ook journalisten zijn de laatste dagen in elkaar geslagen of afgeranseld door ordediensten. De Afghaanse krant Etila Atroz liet foto’s zien van hun journalisten die zweepslagen hadden gekregen. Inmiddels blijkt dat opgepakte demonstranten ook nog eens het slachtoffer zijn van mishandeling in overvolle gevangenissen. Verschillende Afghaanse journalisten meldden gisteren dat ze werden gearresteerd terwijl ze verslag deden van een protest en tijdens hun hechtenis waren geslagen. ,,Alle burgers zijn geïnformeerd dat ze voorlopig niet moeten proberen om demonstraties te houden onder welke naam of titel dan ook”, aldus de taliban in een verklaring. Ondanks waarschuwingen van de taliban dat protesten nu vooraf moeten worden goedgekeurd, omdat ze anders ‘het normale leven verstoren’ gaan de demonstranten nog steeds de straat op.

Vluchtelingen

Met dat alles in het achterhoofd proberen westerse instanties, waaronder de EU, toch contact te houden met het taliban-bewind. De gedachte is dat moet worden voorkomen dat het land economisch volledig ineenstort wat kan leiden tot nog veel meer vluchtelingen die deels ook naar het Westen zullen proberen te komen.

Er wordt onderhandeld over het vrijgeven van ruim 8 miljard euro aan Afghaanse tegoeden. Een deel van dat geld zijn reserves van de Afghaanse overheid. Op het diplomatieke front roert ook China zich. Het beloofde voor 26 miljoen euro aan steun aan Afghanistan waarbij de taliban ook mogen rekenen op Chinese coronavaccins. Xinhua, het door de staat gerunde persbureau, meldde dat minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei dat China de verklaringen van de taliban met betrekking tot regeringsvorming en internationale samenwerking ‘verwelkomt’.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zei daarentegen vandaag tegen verslaggevers in Washington dat de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten houden of Al-Qaeda-strijders zullen proberen Afghanistan te gebruiken als een nieuwe uitvalsbasis om aanvallen op de Verenigde Staten uit te voeren. ,,We hebben de taliban laten weten dat we verwachten dat ze dat niet laten gebeuren.”

Dubbele nationaliteit

Ongeveer tweehonderd Afghanen met dubbele nationaliteiten - onder wie een aantal Nederlanders - hebben toestemming gekregen om het land te verlaten, zo hebben diplomaten in Kaboel bevestigd tegenover The Washington Post. Het zou gaan om een Qatar Air-vlucht, maar het is onduidelijk hoeveel mensen op tijd een konvooi hebben kunnen bereiken voor een veilige doorgang naar de luchthaven van Kaboel. Onder degenen met een dubbele nationaliteit waren ook Amerikanen, Britten, Italianen, Oekraïners, Canadezen en Duitsers. Het was de eerste grootschalige evacuatie van Afghanen sinds de Amerikaanse luchtbrug eindigde met het vertrek van buitenlandse troepen uit Afghanistan, iets meer dan een week geleden.

De taliban hadden aanvankelijk beloofd dat - als de door de Amerikanen gegarandeerde luchtbrug eenmaal was afgesloten - Afghanen met reisdocumenten het land vrij zouden kunnen verlaten. De praktijk blijkt weerbarstiger want in de noordelijke stad Mazar-e Sharif staat ​​een aantal hiervoor bestemde vliegtuigen al dagen vast, omdat de taliban geen toestemming geven voor vertrek, aldus de organisatoren van de vluchten. Volgens de taliban kwam de vertraging door ‘technische problemen’ en gebrek aan mankracht op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

