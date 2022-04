Wereld wil nog hardere sancties om Boetsja

Wereldleiders spreken hun afschuw uit over de ‘opzettelijke slachting’ van burgers in Oekraïense steden. Velen willen een onafhankelijk onderzoek en hardere sancties. De Russen blijven ontkennen. Intussen gaat de strijd in het zuiden gewoon door.

Volgens Oekraïense onderzoekers zijn er tot nu toe 410 lichamen gevonden in steden rond hoofdstad Kiev. Het zou gaan om burgers die zijn vermoord door zich terugtrekkende Russische troepen. Het zijn vooral de beelden uit de stad Boetsja, aan de noordwestkant van Kiev, die tot massale verontwaardiging leiden. Daarop is te zien hoe van sommige lichamen de handen zijn vastgebonden. Andere slachtoffers hebben een zak over hun hoofd. Ook zijn er beelden van massagraven met lichamen in vuilniszakken. In Irpin en Hostomel zijn eveneens dode burgers gevonden.

Westerse leiders hebben vol ontzetting gereageerd en willen nu dat er een groot onafhankelijk onderzoek komt naar wat er zich heeft afgespeeld. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse kanselier Olaf Scholz, de Britse premier Boris Johnson en VN-secretaris-Generaal António Guterres hebben zich uitgesproken voor zo'n onderzoek. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft benadrukt dat alles zal worden gedocumenteerd en dat de daders van de gruwelijkheden gestraft zullen worden.

Ook klinkt de roep om nog hardere sancties tegen Rusland. Zo zei de Duitse kanselier Olaf Scholz dat de Russische president Poetin en zijn aanhang ‘de gevolgen’ van hun acties zullen gaan ondervinden. De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht heeft de Europese Unie opgeroepen tot een boycot van Russisch gas. ,,Er moet een antwoord komen”, zei ze tegen omroep ARD. ,,Dit soort misdaden mag niet ongestraft blijven.” De EU haalt 40 procent van haar gas uit Rusland, Duitsland zelfs meer dan de helft.

‘Provocatie’

De Russen blijven ontkennen dat ze in Boetsja iets hebben misdaan. Ze noemen het ‘een provocatie’ die bedoeld is om de vredesonderhandelingen te dwarsbomen. Het zou gaan om een ‘zoveelste gefabriceerde productie van het regime in Kiev voor de Westerse media’, aldus het ministerie van Defensie. Moskou wil nu dat de VN-Veiligheidsraad vandaag bijeenkomt over de kwestie. Rusland is een van de vaste leden van deze raad. Ook Oekraïne heeft om een speciale zitting gevraagd.

De strijd in andere delen van Oekraïne gaat intussen gewoon door. Gisteravond zou de zuidelijke havenstad Odessa opnieuw zijn bestookt met raketten. Eerder op zondag vernietigden de Russen al een oliedepot, waardoor er grote zwarte rookwolken boven de stad hingen. Het Russische leger zei dat het de brandstofvoorraad van de Oekraïense strijdkrachten wilde treffen.

Marioepol

Ook de strijd om de havenstad Marioepol is niet geluwd. Die stad wordt al weken beschoten en belegerd door de Russen, die haar koste wat kost willen lijken te veroveren. Oekraïne meldt dat het gisteren 2964 mensen heeft geëvacueerd uit de stad en de nabijgelegen regio Loehansk. Ook het Rode Kruis probeert nog steeds om mensen daar weg te halen. Een hulpkonvooi heeft al meerdere pogingen gewaagd. De Oekraïense regering zei vorige week dat er tot dan toe al zo'n 75.000 burgers uit Marioepol zijn gehaald.

Voor de Russen is de stad nodig voor een corridor tussen het schiereiland de Krim (in 2014 geannexeerd door Rusland) en het oosten van Oekraïne, waar de separatistische volksrepublieken Donetsk en Loehansk liggen. Die worden door Moskou gesteund. Oekraïne vreest dat het Russische leger nu alles op alles gaat zetten om ook dat gebied helemaal in handen te krijgen. President Volodimir Zelenski zei zaterdag al dat hij zijn troepen in het oosten ging versterken. De burgemeester van het noordelijke Tsjernihiv zei dat zijn stad inmiddels voor ‘70 procent verwoest’ is.

Bij de uitreiking van de Grammy’s, de Amerikaanse muziekprijzen, was vannacht een vooraf opgenomen toespraak van president Zelenski te zien. ,,Onze muzikanten dragen kogelvrije vesten in plaats van smokings”, zei hij. ,,Ze zingen voor de gewonden in ziekenhuizen, zelfs voor degenen die hen niet kunnen horen.” Ook riep hij weer op tot actie: ,,Steun ons op alle mogelijke manieren, alleen niet met jullie stilte.”

