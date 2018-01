Wereldberoemde Franse topkok Paul Bocuse (91) overleden

'Paul Bocuse, de paus van de Franse gastronomie, waarvan hij decennialang wereldwijd de belichaming was, is overleden', liet minister en voormalig burgemeester van Lyon Gerard Collomb vandaag bedroefd via Twitter weten.

President Macron prees Bocuse als 'incarnatie van de Franse keuken' en zei dat zijn naam alleen al een bloemlezing was van de Franse gastronomie. Bocuse belichaamde niet alleen de nationale traditionele kooktradities maar ook de vernieuwing daarvan, aldus Macron.





Personificatie

Paul Bocuse geboren in een familie van koks was zeer zelfbewust en zag zichzelf ook als de personificatie van de Franse keuken. Zijn oude geboortehuis is nog steeds onderdeel van het restaurant. Aan bijnamen die zijn grootsheid onderstreepten ontbrak het niet: 'de paus van de Franse gastronomie', 'beste vakman van het land', 'de eerste der koks', 'kok van de eeuw' (volgens de gastronomische gids Gault&Millau) of gewoon 'Monsieur Paul'. Hij werd opgeleid door Eugénie Brazier, de eerste Franse vrouwelijke kok die drie sterren kreeg (1933). In de oorlog streed hij aan de zijde van de vrije Fransen van generaal De Gaulle en raakte gewond in de Elzas..

Bocuse, die al een aantal jaren aan de ziekte van Parkinson leed en een hartkwaal had, overleed op 91-jarige leeftijd in zijn beroemde restaurant L'Auberge du Pont de Collonges in het dorpje Collonges-au-Mont d'Or, in de buurt van Lyon, meldt een vriend van de familie. Hij zou binnenkort 92 worden. Sinds 1965 kreeg zijn restaurant drie Michelin-sterren toegewezen en die werden altijd behouden.



Zijn 'soupe VGE' (een truffelsoep vernoemd naar de toenmalige Franse president Valery Giscard d'Estaing) maakte Bocuse wereldberoemd. Van VGE kreeg hij ook meteen de hoogste Franse onderscheiding voor het gerecht. Bocuse wordt gezien als grondlegger van de 'nouvelle cuisine', een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties. Zijn keukenimperium had een geschatte waarde van 50 miljoen euro. In het concern werken 700 mensen. Als eerbetoon werd de meest prestigieuze internationale prijs onder topchefs naar hem vernoemd: Le Bocuse D'Or.





Leerlingen



Bocuse, die zich graag liet fotograferen in de keuken en die diverse kookboeken schreef, had veel leerlingen. Een daarvan was de Oostenrijker Eckart Witzigmann, de eerste Duitstalige chef-kok die drie Michelinsterren kreeg. Bocuse niet alleen verzot op koken, ook op vrouwen. Hij was sinds 1946 getrouwd met Raymonde die hem een dochter gaf maar had ook bijna zestig jaar een verhouding met Raymone bij wie hij een zoon had. Daarnaast was er nog veertig jaar lang een tweede minnares, Patricia. Zij deed de PR voor zijn zaken.

“Paul Bocuse is dood, de gastronomie is in rouw”, schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb op Twitter. “Monsieur Paul wás Frankrijk. Eenvoudig en genereus. Uitmuntend en levenskunst. De paus van de gastronomen heeft ons verlaten. Dat onze chef-koks, in Lyon en alle uithoeken van de wereld, nog lang de vruchten van zijn passie mogen plukken.”