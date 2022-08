Wereldberoemde schrijver Salman Rushdie (75) neergestoken op podium in New York

Grote delen van China in de zomer overrom­peld door het gezoem van de cicade

Het klinkt als een televisie die alleen ruis ontvangt, en dan op het hoogste volume. Het gezoem komt uit de bomen, dag in dag uit. Grote delen van China, waaronder Sjanghai, worden in de zomermaanden overrompeld door dit geluid, afkomstig van de cicade, een insect. Een bijzonder insect, dat in de Chinese cultuur een prominente plaats inneemt.

11 augustus