Wereldkampioen voetbal bij de 'niet-erkende landen': Karpatalya

Er waren vanavond volksliederen, zingende supporters en een aanvoerder die een grote beker in de lucht stak terwijl de rest van het team 'Campione, Campione' zong. Precies zoals het hoort op een WK voetbal. Maar dit was een WK zonder mega-stadions en FIFA-commercie. De finale van de CONIFA World Cup werd afgewerkt in een amateurstadion in Londen.

Het ging in de Britse hoofdstad de afgelopen twee weken vooral om voetbalplezier, maar de ondertoon is wel degelijk serieus. De CONIFA is een voetbalbond voor regio’s en etnische minderheden die zichzelf als land zien, maar zich niet bij de FIFA kunnen aansluiten. ,,We willen bruggen slaan tussen mensen, landen, minderheden en afgelegen gebieden over de hele wereld door middel van vriendschap, cultuur en voetbal”, is een statement van de bond.

Politiek gevoelig: Tibet

Meespelen is voor een volk ook een manier om gehoord te worden. Er kleeft dus onlosmakelijk een politiek tintje aan het toernooi. Zo bestaat het team van Tibet (smadelijk uitgeschakeld na een 1-8 nederlaag tegen Kabylië) uit Tibetanen die als bannelingen in het Indiase Dharamsalah wonen. Ze verzetten zich nog steeds tegen de Chinese overheersing van hun berggebied.

Voor de spelers van Barawa, een stad en regio in Somalië waar de regering en terreurgroep Al-Shabaab de afgelopen jaren om de macht vochten, is het WK een manier om hun regiogenoten een hart onder de riem te steken. ,,Wij zijn als een gloeilamp. Als wij hier spelen, schijnt er licht in Barawa”, zei Haji Munye van het team in een tv-interview. De meeste spelers van het team zijn vluchtelingen die in Engeland wonen.

Volledig scherm Het elftal van Tibet. © Getty Images

Eerdere kampioenen: het graafschap Nice en Abchazië

Het WK wordt voor de derde keer gehouden. De eerste keer won het graafschap Nice (inderdaad: een gebied rond de Franse stad), twee jaar geleden ging Abchazië (een regio aan de Zwarte Zee, bij Georgië) met de titel aan de haal.



Vanavond streden in het Queen Elizabeth II-stadion in Enfield, Londen, dus Noord-Cyprus (het alleen door Turkije erkende Turkse deel van het eiland) tegen Karpatalya. Voor de goede orde; daarbij gaat het om het gebied Transkarpatië in Oekraïne, waar duizenden etnische Hongaren wonen.