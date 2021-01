Wereldleiders in juni tijdens G7-top bijeen in Britse badplaats in Cornwall

De Britse premier Boris Johnson ontvangt in juni de wereldleiders van de G7, de club van zeven landen met een van de grootste economieën in de wereld. De driedaagse top wordt van 11 tot 13 juni gehouden in de Engelse badplaats Carbis Bay in Cornwall, in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië. Dat heeft de Britse regering zaterdagavond laten weten.

Het wordt de laatste G7-top van de vertrekkende bondskanselier Angela Merkel en de eerste van Joe Biden, die komende week wordt beëdigd als president van Amerika. De G7 bestaat verder uit Japan, Canada, Frankrijk, Italië en ook de Europese Unie is vertegenwoordigd. Johnson heeft daarnaast als gasten de leiders van Australië, India en Zuid-Korea uitgenodigd.

De G7-top stond het afgelopen jaar gepland in de VS, maar moest worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis. Het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel zelf zwaar getroffen door de pandemie als gevolg van de razendsnelle verspreiding van een nieuwe virusvariant. Dat noopte de Britse regering tot het nemen van strenge maatregelen, maar er wordt gehoopt dat die maatregelen tegen de lente opgeheven zullen kunnen worden, mede dankzij de vaccinatiecampagne die intussen op gang is gekomen.

Cruciaal jaar

2021 is voor de Britten een cruciaal jaar op het internationale toneel nu het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk de Europese Unie heeft verlaten en de Britten staan dan ook te trappelen om zich te profileren als een onmisbare macht.

De locatie voor de top is een landgoed van 50 hectare met een luxueus hotel, een duur restaurant en een spa. Het vijfsterrenhotel stamt uit 1894 en telt 38 kamers. In het hoofdseizoen ben je er voor een overnachting omgerekend minimaal zo’n 400 euro kwijt, meldt Sky News. Bij het landgoed hoort verder ook een privéstrand.

Volgens Johnson is Cornwall ‘de perfecte locatie voor zo’n cruciale top’. Hij verwijst naar de tin- en kopermijnen in de regio die van belang waren voor de industriële revolutie. ,,Deze zomer zal Cornwall opnieuw het middelpunt zijn van grote wereldwijde veranderingen en vooruitgang.’’ De Britse premier noemt in het bijzonder de uitdagingen waar de wereld voor staat als de coronapandemie ten einde is.

De G7 ging eerder door het leven onder de naam G8 toen Rusland er nog inzat. Dat land werd eruit gezet na de annexatie van de Krim in 2014. De laatste top was in 2019 in het Franse Biarritz aan de Golf van Biskaje.