Wereldleiders roddelen over ‘langdradige’ president Trump op Navo-feestje

De video waarin de roddelende politici een hoofdrol spelen, werd gisteren online gezet door de Canadese omroep CBC en wordt op grote schaal gedeeld. Hoewel niemand zijn naam laat vallen, is duidelijk over wie het drietal het heeft. Het gesprek gaat aanvankelijk om de vraag waarom Macron te laat kwam op de Navo-top in Londen. Trudeau maakt, in nabijheid van de Britse prinses Anne en onze minister-president, een verwijzing naar de lange gesprekken die de Amerikaanse president had met de media.



‘Is dat waarom je te laat was?’, vraagt Johnson aan Macron. Trudeau neemt een slokje van zijn drankje en voegt toe: ,,Hij was te laat, omdat hij voor aanvang van de top een persconferentie van veertig minuten geeft.’’ De onlinevideo verspringt naar een later moment in het gesprek, waar de Canadese premier de opmerking maakt: ,,Je kon de monden van zijn team open zien vallen’’. Trudeau maakt daarbij een gebaar alsof zijn kaak op de grond valt, maar niet duidelijk is of dit ook op Trump slaat.



Macron en Trudeau hadden eerder op de dag beiden een overleg met Trump. Na die gesprekken, waarin Trump nogal aangebrand bleek over Frankrijks weigering om IS-strijders op te nemen, hield de president drie persconferenties en sprak daarbij ruim twee uur met journalisten. Eerder op de dag had Trump Macron al de oren gewassen over diens uitspraken met betrekking tot het Navo-bondgenootschap. De Franse president noemde de Navo ‘hersendood’ in een interview met The Economist.