Wereldwijd geschokte reacties op berichten uit Boetsja: ‘Dit is volkerenmoord’

In Boetsja zijn volgens burgemeester Anatoli Fjodoroek al zeker driehonderd lijken aangetroffen. Straten en huizen zijn compleet verwoest en zwartgeblakerd, overal staan vernietigde tanks en pantservoertuigen. Verslaggevers van de BBC en AFP hebben tientallen lijken geteld. Van sommigen zijn de handen vastgebonden, anderen hebben een zak over hun hoofd. Er wordt bovendien melding gemaakt van een massagraf met 57 lichamen. Sommige lichamen zaten in zwarte lijkzakken, een deel ging gekleed in burgerkledij, aldus de hulpdiensten in de stad. Ongeveer tien lichamen waren zichtbaar, onbegraven of gedeeltelijk bedekt door de aarde.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt van genocide. ,,Inderdaad, dit is genocide, het elimineren van een natie met zijn volk”, zei hij tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News. Zelenski zei dat ook kinderen zijn vermoord en gemarteld. ,,Het was voor deze criminelen niet genoeg om alleen te doden.’’ De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, noemde de gebeurtenissen in Boetsja ‘volkerenmoord’.

Burgemeester Fjodoroek van Boetsja toonde zondag lijken aan journalisten in de stad en zei daarbij dat de Russen bewust burgers om het leven hebben gebracht. ,,Ze kregen praktisch groen licht van de Russische president Vladimir Poetin voor een safari en ze schoten op Oekraïense mensen.”

Volledig scherm Straten en huizen in Boetsja zijn compleet verwoest en zwartgeblakerd. © AP

Oproepen tot actie

Premier Mark Rutte zei in een tweet geschokt te zijn. Hij roept op tot actie. ‘Nederland en onze partners zullen niet rusten tot de daders van oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn gehouden.’ Minister Kajsa Ollongren (Defensie) spreekt ‘gruwelijke beelden en andere berichten over misdaden tegen onschuldige burgers’, die volgens haar niet zonder internationale reactie kunnen blijven. ‘Oorlogsmisdaden moeten worden onderzocht en vastgelegd zodat de verantwoordelijken kunnen worden berecht en gestraft.’ Ook in de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de beelden van het bloedbad. Diverse Kamerleden spreken hun afschuw uit over de berichten uit Boetsja.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spreekt van onbeschrijfelijke verschrikkingen. ,,Een onafhankelijk onderzoek is dringend nodig.” Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, repte van ‘een slachting’. Hij steunt een onderzoek en zegt dat er nieuwe sancties aankomen.

Internationaal onderzoek

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemde de berichten uit Boetsja ‘vreselijk en gruwelijk’. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat er een internationaal onderzoek moet komen naar de beschuldigingen van geweld tegen burgers. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, zegt dat de Russische acties niet onbestraft mogen blijven en dat de verantwoordelijken veroordeeld moeten worden.

Het Kremlin ontkent oorlogsmisdaden in Oekraïne en zegt dat zijn ‘speciale militaire operatie’ tot doel heeft de Oekraïense strijdkrachten te ontmantelen en gericht is op militaire installaties in plaats van op burgerdoelen.

