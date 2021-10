Wetenschappers testen hersenimplantaat bij blinde vrouw: ‘Ik kon weer vormen en letters zien’

Het implantaat bestaat uit 96 elektroden. Dat zijn stroomgeleiders waarmee een elektrische stimulatie wordt toegediend. Het toestel werd bij Gómez geplaatst in het achterste deel van haar hersenen, dat verantwoordelijk is voor het zicht. Door het implantaat kon ze opnieuw verschillende patronen en letters herkennen. De vrouw was zelfs in staat om een eenvoudige versie van het computerspel Pac-Man te spelen. Zodra ze van het systeem wordt losgekoppeld, valt haar zicht weer volledig weg.

“Felle sterretjes”

,,Ik kreeg het implantaat drie jaar geleden. Tijdens de eerste onderzoeksfase boekten we niet veel vooruitgang, daarom wou ik het experiment verlengen. Na een tijd begon ik veranderingen op te merken. Zo kon ik heel felle ‘sterretjes’ zien in verschillende vormen”, aldus de 57-jarige vrouw. Die ‘sterretjes’ waren volgens de wetenschappers ‘fosfenen’, een visueel fenomeen in de vorm van flitsen of witgele bolletjes bij externe druk op de oogballen. Mensen die bijvoorbeeld in hun ogen wrijven kunnen fosfenen zien.