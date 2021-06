Wetsvoorstel verkiezingshervorming VS strandt in de Senaat

In het voorstel stond dat er minder barrières moeten komen voor kiezers om hun stem uit te brengen en dat een onafhankelijke commissie voortaan over het herindelen van kiesdistricten moet gaan in plaats van de staten. Volgens de Republikeinen druist dat in tegen de rechten van de staten. Ook voeren ze aan dat staten met een nieuwe landelijke wet niet meer genoeg kunnen doen tegen stembusfraude, hoewel verkiezingsfraude in de VS zeer zeldzaam is.