WHO: Ten minste één kind overleden aan acute hepatitis; zes gevallen in Nederland

Acute hepatitis heeft aan zeker één kind het leven gekost. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook in Nederland zijn er zorgen nadat in zeer korte tijd vier kinderen onder de 10 jaar zijn opgenomen met acute hepatitis. Daarnaast zijn nog twee milde gevallen gemeld.

Inmiddels zijn er 169 gevallen gemeld in 12 landen, waaronder Nederland. Een patiënt overleefde het niet. Het is niet bekend uit welk land dat kind kwam. Patiënten met acute hepatitis waren volgens de WHO tussen één maand en 16 jaar oud.

Deze vorm van hepatitis treft vooral kinderen jonger dan 10 jaar en uit zich in symptomen als geelzucht, diarree, braken en buikpijn. In sommige gevallen moesten de jonge patiënten overgebracht worden naar een dienst gespecialiseerd in leverziekten en enkele kinderen moesten een levertransplantatie ondergaan. Artsen worden opgeroepen om alert te zijn op symptomen van acute hepatitis bij kinderen vanwege de toename van het aantal gevallen in Europa.

Levertransplantatie noodzakelijk

De opvallende stijging van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis stelt artsen voor een raadsel. Het grootste deel, 114 van de 169 gevallen, werd gevonden in Groot-Brittannië. Artsen in het Verenigd Koninkrijk sloegen vorige week alarm, maar ook in de VS, Spanje, Israël, Denemarken, Ierland, Italië, Noorwegen, Frankrijk en Roemenië is een toename te zien, vooral onder kinderen tussen de 2 en 5 jaar.

In Nederland gaat het normaal gesproken jaarlijks om een handjevol gevallen. Nu zijn er sinds half maart vier jonge Nederlandse kinderen zo ziek geworden van zo’n leverontsteking dat ze zijn opgenomen in het UMC Groningen. Bij drie van hen bleek een levertransplantatie noodzakelijk. Daarnaast zijn afgelopen weken twee milde gevallen van hepatitis geconstateerd bij jonge kinderen. Dat meldt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), die afgelopen week een inventarisatie hield onder kinderartsen in Nederland. ,,Dit waren geen verontrustende gevallen. Deze twee kinderen zijn zonder behandeling weer genezen.’’

Volgens de WHO is er mogelijk een verband tussen corona en hepatitis bij kinderen.

