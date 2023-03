Wie is Stormy Daniels, de pornoster die Donald Trump in problemen brengt?

Met video Dodelijke brand in Mexicaanse migranten­op­vang: ‘Bewakers zagen rook, maar liepen weg’

Bij de grote brand in een detentiecentrum van de Mexicaanse immigratiedienst in Ciudad Juárez zagen bewakers het vuur wel, maar hebben de migranten niet bevrijd uit hun cel. Dat is te zien op een video. Er kwamen maandag zeker 38 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De regering van El Salvador, waar een deel van de slachtoffers vandaan kwam, is woest.