Wie stopt de plastic plaag?

Slachtof­fers en nabestaan­den Bataclan dienen klacht in over niet ingrijpen soldaten

14:52 Zeventien slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan dienen een klacht in tegen de Franse staat. Als aanwezige soldaten wel hadden mogen ingrijpen, was het bloedbad mogelijk minder groot geweest, schrijft de krant Le Parisien vandaag.