Wie volgt Merkel op? De vriendelijke oom, de stijve manager, of de ‘Clooney aus Meckenheim'?

De vrouw die Angela Merkel zelf in gedachten had het stokje over te nemen, wordt het in ieder geval niet. Vrijdag opent Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) nog wel de 33ste partijdagen van de regeringspartij CDU, maar daarna is haar moment wel weer voorbij. AKK kondigde begin vorig jaar al haar voortijdige vertrek aan na landelijke opschudding over een regionale samenwerking tussen de CDU en de rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD). Exit Annegret Kramp-Karrenbauer dus waardoor heel wat buitenlandse commentatoren in ieder geval geen tongen meer hoeven te breken over de lange naam van de Duitse bondskanselier.