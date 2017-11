Wie wil er gratis een nachtje slapen in een Airbnb gemaakt van LEGO?

Altijd al eens willen slapen in een huis dat compleet gemaakt is van LEGO? Dan heb je nu de kans! Airbnb en LEGO hebben een LEGO-huis gebouwd in het Deense Billund. De winnaar van een door hen uitgeschreven prijsvraag mag gratis met drie vrienden een nachtje doorbrengen in het stulpje.

De meubels, het bed, de stoelen en zelfs de kat is van LEGO. Liefhebbers van de gekleurde blokken kunnen hun hart ophalen in het LEGO-huis, dat gemaakt is van meer dan 25 miljoen LEGO-steentjes. Voor een van die liefhebbers kan een droom uitkomen.

De prijsvraag, uitgeschreven door LEGO en Airbnb, luidt als volgt: 'Als je een oneindige voorraad aan LEGO-blokjes had, wat zou je dan bouwen?'



Antwoorden kunnen worden ingezonden tot 23.59 uur op 16 november. De winnaar van de prijsvraag mag niet alleen in de nacht van 24 op 25 november met drie vrienden in het huis verblijven, maar krijgt ook de kans om zijn ingezonden wens daadwerkelijk te bouwen met hulp van Jamie Berard, Design Manager Specialist bij de LEGO Group.

Winnaars moeten zich trouwens wel houden aan de volgende huisregels:

- Spelen is verplicht;

- Volwassenen wordt aangeraden LEGO-proof slippers aan te doen;

- Als je iets mist in je slaapkamer, ga je gang en bouw het zelf;

- Mochten 25 miljoen LEGO-blokjes niet genoeg zijn, er staat een machine waarmee je nieuwe blokjes kunt maken in de lobby;

- Zoek je naar dat ene zeldzame blokje? Spring dan niet in het LEGO-zwembad;

- Supermoderne beveiliging: gooi als je weggaat even wat stenen op de grond.

Volledig scherm Het bed en zelfs de kat op het bed is gemaakt van LEGO. © AP

Volledig scherm Dat wordt genieten 's morgens met een LEGO-theepot en een LEGO-krant. © AP

Volledig scherm Op het kinderbed is een LEGO-teddybeer te vinden. © AP

Volledig scherm Drie LEGO-dinosaurussen bevinden zich in de lobby. © AP