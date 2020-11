Wie zijn de Bidens? Een gebroken familie, gelijmd door de slimste first lady ter wereld

Een overzichtelijke first family? Dat is in Amerika decennialang traditie geweest. George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama: allemaal hadden ze een gezin met één vrouw en één of twee dochters. Toen kwam Donald Trump en werd het ingewikkelder, ook al omdat hij bij zijn intrek in het Witte Huis al 70 was: vijf kinderen van drie verschillende vrouwen en tien kleinkinderen. Anderzijds was Trump de eerste president in 120 jaar die géén hond had. Normaal maakt die standaard deel uit van een first family en staat het dier kwispelend op de kerstkaarten.