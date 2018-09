Wie zijn toch die wereldberoemde 'liftvrouwen'?

De #ElevatorWomen (liftvrouwen, zoals ze nu bekend staan) werden ongedachte heldinnen van een van de meest bekeken politieke video’s van de laatste dagen. “Hebben deze vrouwen in de lift Amerika gered?”, was even een veelgestelde vraag op twitter. In ieder geval hebben ze een rol gehad om de benoeming van de omstreden Amerikaanse opperrechter Brett Kavanaugh met een week uit te stellen, zo denken velen. De FBI onderzoekt nu de aantijgingen. Wie waren deze vrouwen?

Beiden strijden al enige tijd voor vrouwenrechten en maakten vorige week deel uit van een grote vrouwendelegatie om getuige Christine Blasey Ford te steunen. Met haar wilden ze zich verzetten tegen het feit dat er een Amerikaanse opperrechter zou worden benoemd die beschuldigd wordt van op zijn minst betrokkenheid bij seksueel misbruik. Waarom? Omdat ze zelf soortgelijke ervaringen hadden gehad.

Volledig scherm © EPA

Nooit verhaal gedaan

De 39-jarige Ana Maria Archila, geboren in Colombia, op haar 17e met haar ouders naar de VS geëmigreerd en nu zelf moeder van twee kinderen, woont in de New Yorkse wijk Queens. Ze is de nicht een bekende mensenrechtenadvocaat, wijlen Samaria Archila en al enige tijd een bekende pleitbezorger voor de grote latino-gemeenschap in New York. Ana Maria Achila had nog nooit haar persoonlijke trauma onthuld. Zij begon met de inmiddels beroemde aanklacht in de lift en zei dat ze misbruikt werd op haar vijfde. “Ik vertelde mijn verhaal, omdat ik voelde dat Ford de waarheid vertelde tijdens haar getuigenis”, aldus een emotionele Archila.



Zij richtte zich tot de klemgezette senator Flake die aanvankelijk zelf twijfelde om voor Kavanaugh te stemmen - maar later meende dat hij hem toch ging steunen. ,,U laat het toe dat iemand die een vrouw seksueel misbruikt heeft, opperrechter in het Federaal Hooggerechtshof kan worden. Dat kan ik écht niet dulden. U hebt zelf kinderen, denk aan hen!”



Achilla, die mede-directeur is van het in New York gevestigde Center for Popular Democracy (CPD, een organisatie die sterke banden heeft met onderwijzersvakbonden en die ook opkomt voor migranten) raakte de senator zichtbaar hard met haar woorden. Ze had al de nodige kritiek gehad op president Trump die volgens haar veel te weinig had gedaan voor de 'vergeten'orkaanslachtoffers op Puerto Rico. Trumps onvoorwaardelijke steun voor Kavanaugh zat haar al tijden hoog. ,,Kavanaugh is echt gevaarlijk voor de vrouwen”, zo verklaarde ze daags na het liftincident. ,,Dankzij de getuigenis van Ford heb ik nu ook mijn verhaal aan mijn ouders kunnen vertellen. Ik moet er nu over nadenken hoe ik dat alles met hen ga kunnen verwerken. Flake moest onze emoties zien en nogmaals nadenken over zijn beslissing.”

De senator wilde vluchten maar dat kon niet. Archilla op de Amerikaanse tv: ,,Hij wilde dat de deuren zouden sluiten en het voorbij was. Ik wilde dat hij bleef en nadacht over degenen die hem dierbaar zijn, dat hij aan zijn kinderen dacht. Dat hij voor zijn en mijn kinderen zou opstaan. Ik wilde dat hij een held werd."

Boos

Daarna kwam activiste Maria Gallagher (23) uit Westchester aan het woord. Ze was naar Washington gekomen om te protesteren tegen de waarschijnlijke benoeming van Kavanaugh. ,,Het was allemaal wat vaag. We renden achter hem aan. We hielden de liftdeur tegen en ik deed mijn verhaal. Het maakte me heel boos dat hij me niet wilde aankijken”, aldus Gallagher gisteren tegen The Daily Beast. Ze bekende daarvoor nooit over haar eigen trauma te hebben gesproken. Haar eigen moeder leerde daarover pas die avond toen de liftsscene op tv werd uitgezonden.

,,Ik werd ook seksueel misbruikt en niemand geloofde me toen.” Flake vermeed gedurende de voor hem uren durende twee minuten alle oogcontact met zijn verbale belaagsters, maar zat klem. Hij probeerde weg te komen met “dankjewel” en “het spijt me” maar stond uiteindelijk in een hoek.



,,Kijk naar me aan!”, beval Gallagher hem. ,,Zeg me dat het je niet kan schelen wat er met mij gebeurd is en dat je een persoon die zelf misbruik heeft gepleegd, gaat steunen om opperrechter te worden.” CNN was op dat moment aanwezig en filmde het hele gebeuren. Vandaag vertelt Gallagher dat ze kort na het liftincident telefoon van haar moeder kreeg, die nooit iets heeft geweten. ,,Het volgende gesprek met mijn familie zal heel moeilijk worden.”

Op twitter zette ze na afloop een blije foto, of beter een van opluchting, aldus Gallagher. Gisteren voegde ze daar aan toe: ,,Onze interactie met Flake was betekenisvol maar alleen omdat duizenden mensen naar voren zijn gekomen met hun verhaal en risico's willen nemen voor dit land."