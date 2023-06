Wilbert (74) overleed bij wandeltocht in Spanje, dochter keert terug om laatste 100 km te voltooien

De 74-jarige Wilbert van der Stappen is vorige week komen te overlijden tijdens een wandeltocht in Spanje. De geboren Nederlander liep vanuit Frankrijk de bekende pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Op ruim 100 kilometer afstand van het einddoel ging het mis. Zijn dochter keert komende week terug naar de plek van zijn overlijden om de laatste kilometers te voltooien.

Wat er precies met hem is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. Wilbert liep de tocht met zijn dochter, maar toen zij ziek werd, moest ze hem kortstondig verlaten. Wilbert besloot alleen verder te gaan. Vorige week maandag 5 juni, op de elfde dag van zijn tocht, liep het slecht af. ,,Ik kreeg opeens een telefoontje van de Amerikaanse ambassade dat hij was overleden tijdens de tocht”, zegt zijn dochter Mjika Conine tegen tegen ABC4.

Van der Stappen groeide op in Tilburg, totdat hij met zijn familie in 1957 emigreerde naar de Amerikaanse staat Utah. Hij overleed tijdens zijn zo geliefde bezigheid. ‘Hij hield van avonturen, vooral reizen’, schrijft zijn familie in zijn memoriam. Zijn hobby's waren skiën, jagen, vissen en zo'n beetje alles buitenshuis. ‘Hij verkende de wereld waar hij maar kon. Sinds zijn pensioen was hij vaak te vinden op zijn Harley en reisde hij door de VS met zijn vrienden.’

Een paar jaar geleden keken we de film ‘The Way’ en hij was geïntri­geerd daardoor Dochter Mjika Conine

Het was dan ook een droom van hem om naar de kathedraal in Santiago de Compostella te lopen, zegt zijn dochter. ,,Een paar jaar geleden keken we de film The Way en hij was geïntrigeerd daardoor.” Die film volgt een vader die zijn zoon naar de kathedraal draagt. ,,We hebben toen gekozen voor de ‘Franse Trail’ van 500 mijl (omgerekend ruim 800 kilometer red.).”

Tocht afmaken

Ondanks het verdriet wil Mjika het er niet bij laten zitten. Als laatste eer gaat ze samen met andere familieleden de tocht afmaken, zei ze gisteren bij zijn herdenking met vrienden en familie in Utah. Met de nabestaanden gaat ze het stoffelijk overschot van haar vader ophalen in Spanje. Zijn as zal vervolgens langs de route verspreid worden.

Woensdag vliegt ze met de andere familieleden naar Spanje om de bekende wandeltocht te voltooien. ,,We keken elkaar aan en besloten dat we de tocht moeten afmaken”, zegt ze. ,,Het is voor mij een grote eer om zijn as mee te nemen en zijn avontuur af te maken.”

Eind mei overleed er ook al een Nederlander op de route van de Camino. Dat gebeurde op 22 mei van dit jaar in Sarria, eveneens zo'n 100 kilometer voor de eindbestemming. De overledene verbleef in een toeristische accommodatie in het stedelijk gebied van de regio. Sarria ligt in de Spaanse provincie Lugo in de regio Galicië.

